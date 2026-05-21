Biscotti tazze gelati a tema pavoni A Punta Marina è gadget mania | Arrivati tanti turisti

Negli ultimi giorni a Punta Marina si è registrato un aumento di visitatori provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero. Molti si sono fermati nei negozi locali, attirate da gadget a tema pavoni, tra cui biscotti, tazze e gelati. Una guida locale ha riferito di aver trascorso più tempo a indirizzare turisti che a lavorare come pasticcere. Tra i visitatori, ci sono stati turisti di nazionalità inglese, tedesca e alcuni provenienti da Oslo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ravenna, 21 maggio 2026 – “ Negli ulti mi giorni ho fatto più la guida che il pasticcere. Sono arrivate persone da tutta Italia, ma anche turisti stranieri: inglesi, tedeschi, anche qualcuno da Oslo. L’altro giorno c’era anche un gruppo di quattro pensionati in bici da San Marino e qualcuno che, dopo essere andato a vedere i fenicotteri nelle valli, è venuto qui per i pavoni. C’è curiosità e cerchiamo di sfruttarla. Punta Marina prima non la conosceva nessuno eccetto chi la frequenta da sempre o è della zona. Ora invece stanno arrivando tante persone”. Lo racconta Claudio Ianiero, titolare della pasticceria Cacao, dopo che, lo scorso weekend, sul lido sono arrivati tanti curiosi anche due corriere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biscotti, tazze, gelati a tema pavoni. A Punta Marina è gadget mania: “Arrivati tanti turisti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Punta Marina, la colonia di pavoni torna a dividere: il Comune punta al censimento degli esemplariUn'attrazione per turisti e bambini, ma anche una causa, per alcuni costante, di rumori fastidiosi e sporcizia. Leggi anche: Punta Marina, paese invaso dai pavoni, residenti divisi