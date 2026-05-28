Michela Brambilla ha studiato filosofia, ha lavorato come giornalista e si è impegnata in politica, con particolare attenzione alle cause animaliste. Nel 2019 ha avuto i primi problemi con la giustizia. La sua attività politica è stata legata a Forza Italia e a figure di rilievo come Silvio Berlusconi. La sua carriera si è sviluppata attraverso vari ambiti, con un focus sulla promozione delle tematiche animaliste attraverso strumenti culturali e mediatici.

Milano, 28 maggio 2026 – Gli studi di filosofia, il giornalismo, la politica e la passione per la causa animalista, queste ultime due unite dal filo conduttore dell’utilizzo della prima come medium per promuovere e sostenere la seconda. Sono le numerose vite – probabilmente lei stessa le definirebbe sette come quelle dei felini – finora vissute da Michela Vittoria Brambilla, 59 anni, lecchese di Calolziocorte, figlia d’imprenditori e folgorata sulla via di Arcore da Berlusconi e Forza Italia a metà degli anni Duemila. La parlamentare di Forza Italia e presidente della Lega italiana difesa animali e ambiente Michela Vittoria Brambilla con il cane Lucky, alla presentazione della trasmiSsione "Dalla parte degli animali', programma ideato e condotto dalla Brambilla in onda apartire da domenica 12 gennaio, alle 10:50, torna su Rete4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La passione per la politica, Berlusconi e Forza Italia, la causa animalista e i primi guai con la giustizia nel 2019: le sette vite di Michela Brambilla

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