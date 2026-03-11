Famiglia nel bosco Michela Brambilla | La mia proposta di legge sugli allontanamenti per ridurre possibili errori

Michela Brambilla ha presentato una proposta di legge riguardante le procedure di allontanamento delle famiglie dal contesto familiare. La proposta mira a minimizzare gli errori nelle decisioni giudiziarie e a evitare che le conclusioni si basino solo sulle relazioni dei servizi sociali. L’obiettivo è creare un collegamento più diretto tra le famiglie e gli enti preposti alla tutela.

"Ridurre la possibilità di errori, evitare che le conclusioni del giudice si fondino esclusivamente sulla relazione dei servizi sociali, creare un 'ponte' tra la famiglia e i soggetti istituzionalmente preposti alla tutela". Sono queste le principali finalità della Proposta dell'onorevole.