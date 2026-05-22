Un rappresentante ha mostrato all’Agenzia per la protezione ambientale un campione di acqua marrone, definendola “potabile” dopo la realizzazione di un data center. Ha chiesto chiarimenti sugli effetti della costruzione di questi impianti sulla qualità dell’acqua disponibile per le persone. La discussione si è concentrata sui possibili impatti ambientali causati dalle attività di costruzione e sugli eventuali rischi per l’approvvigionamento idrico locale. Non sono state fornite risposte ufficiali durante l’incontro.

“Avete riscontrato i mpatti negativi della costruzione di data center sulla qualità dell’acqua per gli americani?”. La deputata Alexandra Ocasio-Cortez, due giorni fa, ha rivolto una serie di domande a Jessica Kramer, amministratrice a capo dell’Ufficio per le risorse idriche dell’ Agenzia per la protezione ambientale (Epa) degli Stati Uniti, durante un’audizione alla commissione per l’energia e il commercio. Ocasio-Cortez, due settimane fa, è andata in Georgia settentrionale, dove Meta ha costruito un e norme campus di data center. E quando Kramer ha risposto che “non credo che mi sia stato segnalato nulla del genere”, la deputata del Partito democratico ha mostrato due vasi di vetro contenenti una fanghiglia marrone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Questa è l’acqua ‘potabile’ dopo la costruzione di un data center”: Ocasio-Cortez mostra una fanghiglia marrone all’Agenzia per la protezione ambientale

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Ocasio-Cortez denuncia la condizione dell'acqua potabile dopo la costruzione di un data center

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