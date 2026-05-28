La Partita della Leggenda al Filadelfia | stelle dello spettacolo e miti del Toro insieme per il Museo Grande Torino

Da torinotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno allo Stadio Filadelfia torna la terza edizione de "La Partita della Leggenda": Selezione Artisti e Amici Granata di nuovo insieme per qualcosa che va oltre il calcio. Un evento fatto di memoria e amore per una storia che unisce generazioni: ogni biglietto acquistato sosterrà. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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