La Partita della Leggenda al Filadelfia | stelle dello spettacolo e miti del Toro insieme per il Museo Grande Torino

Sabato 6 giugno allo Stadio Filadelfia torna la terza edizione de "La Partita della Leggenda": Selezione Artisti e Amici Granata di nuovo insieme per qualcosa che va oltre il calcio. Un evento fatto di memoria e amore per una storia che unisce generazioni: ogni biglietto acquistato sosterrà. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Una leggenda ha trasformato tutte le mappe dell'era antica in mappe della modalità Triplo eroe, rendiamo questa modalità popolare, gente! reddit

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