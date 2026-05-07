La Partita della Leggenda torna al Filadelfia | il popolo granata chiama la Storia risponde

Lo stadio Filadelfia si prepara a ospitare un evento speciale il 6 giugno alle 19, con l’inizio della Partita della Leggenda. L’iniziativa ha attirato l’attenzione dei tifosi granata, che si sono radunati per partecipare a questa manifestazione che celebra la storia del club. L’area si sta riempiendo di colori e entusiasmo, mentre il pubblico si appresta a vivere un momento che richiama le radici della squadra.

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