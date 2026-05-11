Insieme al Salone del Libro arriva a Torino un reading party al Museo del Risorgimento | una mattinata di lettura condivisa e silenziosa

Da torinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026, dalle 10:00 alle 12:30, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino ospiterà un evento dedicato alla lettura condivisa. La Sala dei Plebisciti si trasformerà in uno spazio dedicato alla lettura silenziosa, offrendo un’occasione per immergersi nei libri in un’atmosfera tranquilla e collettiva. L’evento si inserisce nel contesto del Salone del Libro, che si svolge nello stesso periodo.

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Domenica 17 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 12:30, la Sala dei Plebisciti del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino si trasformerà in un salotto letterario d'eccezione. In occasione del Salone Internazionale del Libro, il Museo ospiterà un "Reading Party", un evento dedicato alla.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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