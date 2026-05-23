Giornata della legalità Crescenti | La lotta alla mafia non la fanno soltanto magistrati e forze dell’ordine ma l’intera società civile
Il 23 maggio si celebra la giornata della legalità, un momento di riflessione sulla lotta alla criminalità organizzata. Un rappresentante ha sottolineato che questa battaglia coinvolge non solo magistrati e forze dell’ordine, ma tutta la società civile. La data è considerata un richiamo alle generazioni, un monito per mantenere alta l’attenzione contro le attività mafiose. La giornata serve a ricordare l’importanza di contribuire alla diffusione della cultura della legalità.
Il 23 maggio non è una semplice ricorrenza, è un richiamo che attraversa le generazioni, una data che risuona come un monito nella coscienza nazionale. In quel giorno l'Italia rivive il fragore di un'esplosione che non squarciò soltanto un'autostrada, ma segnò profondamente l'anima stessa dello. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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