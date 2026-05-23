Giornata della legalità Crescenti | La lotta alla mafia non la fanno soltanto magistrati e forze dell’ordine ma l’intera società civile

Notizia in breve

Il 23 maggio si celebra la giornata della legalità, un momento di riflessione sulla lotta alla criminalità organizzata. Un rappresentante ha sottolineato che questa battaglia coinvolge non solo magistrati e forze dell’ordine, ma tutta la società civile. La data è considerata un richiamo alle generazioni, un monito per mantenere alta l’attenzione contro le attività mafiose. La giornata serve a ricordare l’importanza di contribuire alla diffusione della cultura della legalità.