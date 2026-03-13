Educazione e legalità l' ANACOMI riunisce istituzioni e forze dell' ordine ad Avellino

Questa mattina ad Avellino si è svolto un convegno intitolato «Educazione e formazione oggi» presso il Circolo della Stampa. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Nazionale Commissariato Militare (ANACOMI) e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Durante l’incontro si sono discussi temi legati all’educazione e alla legalità in ambito militare e civile.

Tra i relatori presenti, il Comandante della Scuola di Commissariato di Maddaloni, Generale Sandro Corradi, e il Tenente Colonnello Armando Sullo, capo servizio del 232° Reggimento di Avellino. L'evento ha visto inoltre la partecipazione di una rappresentanza della Guardia di Finanza territoriale, accanto a numerose altre autorità istituzionali, politiche e militari. «Come associazione ci eravamo proposti di venire incontro alle esigenze delle aree interne, soprattutto della città e della provincia di Avellino, e lo stiamo dimostrando piano piano», ha dichiarato l'Avv. Antonio Della Porta, Presidente Provinciale ANACOMI. «Grazie alle forze dell'ordine abbiamo ordine, sicurezza e disciplina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Anacomi, ad Avellino l'incontro “Educazione e formazione oggi”

Capodanno Sicuro ad Avellino: il Piano Straordinario delle Forze dell'OrdineI servizi predisposti per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione degli aperitivi della vigilia di Capodanno e l’arrivo del nuovo...

Aggiornamenti e notizie su Educazione e legalità l'ANACOMI...

Temi più discussi: Legalità, Confprofessioni: Professionisti presidio del Paese contro mafie e corruzione; Cultura della legalità nelle scuole - il dialogo tra istituzioni e giovani costruisce il futuro della democrazia; Legalità, nasce il patto tra Rosarno, Corleone e Brancaccio: scuole e UniCal unite contro le mafie; Educare alla legalità fin dai banchi di scuola: l’incontro con Carabinieri e artificieri al Polo 3 di Galatina.

A scuola con la Guardia di finanza ad Ascoli Piceno. Progetto 'Educazione alla legalità'Le Fiamme Gialle Picene hanno promosso l’iniziativa Educazione alla legalità tenendo degli incontri con i bambini e gli studenti che frequentano rispettivamente la scuola primaria Sant’Agostino di ... picusonline.it

Educazione alla legalità: Palermo e Rosarno a confronto all’Università della CalabriaEducazione alla legalità: pratiche formative a confronto, Brancaccio (PA) e Rosarno (RC). Nell’Aula Solano dell’Università della Calabria si è svolto un incontro che ha riunito docenti, dirigenti, ... quotidianodelsud.it

Un anno di attività tra educazione, accoglienza e inclusione, con 25 ore settimanali e un assegno mensile di 519,47 euro per ragazze e ragazzi - facebook.com facebook

Ho sempre creduto che l’educazione e la crescita dei figli fosse una responsabilità esclusiva dei genitori. E continuo a pensarla così. Lo Stato, attraverso il potere legislativo del Parlamento, dà le regole ed è poi compito della magistratura giudicare i cittadini c x.com