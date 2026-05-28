La Palazzina di Caccia di Stupinigi inaugura le Sale Crivelli e Principini | due nuove quadrerie aperte al pubblico

Notizia in breve

La Palazzina di Caccia di Stupinigi ha aperto al pubblico le Sale Crivelli e Principini, due nuove quadrerie. Queste stanze, recentemente restaurate, sono ora accessibili ai visitatori e fanno parte dell’itinerario espositivo permanente. L’apertura coincide con il centenario del Museo dell’Ammobiliamento, che si trova all’interno della stessa struttura. La palazzina, situata in Piemonte, amplia così le sue aree visitabili e le esposizioni.