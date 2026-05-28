La Palazzina di Caccia di Stupinigi inaugura le Sale Crivelli e Principini | due nuove quadrerie aperte al pubblico

Da torinotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Palazzina di Caccia di Stupinigi ha aperto al pubblico le Sale Crivelli e Principini, due nuove quadrerie. Queste stanze, recentemente restaurate, sono ora accessibili ai visitatori e fanno parte dell’itinerario espositivo permanente. L’apertura coincide con il centenario del Museo dell’Ammobiliamento, che si trova all’interno della stessa struttura. La palazzina, situata in Piemonte, amplia così le sue aree visitabili e le esposizioni.

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A cento anni dalla nascita del Museo dell’Ammobiliamento, la Palazzina di Caccia di Stupinigi arricchisce il proprio itinerario espositivo permanente. Da venerdì 29 maggio 2026, due nuove sale aprono ufficialmente al pubblico a Stupinigi (Nichelino): si tratta della Sala Crivelli e della Sala. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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