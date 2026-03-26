Anteprima FLOReal 2026 | le eccellenze del florovivaismo italiano alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Dal 27 al 29 marzo 2026 si svolgerà presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, residenza sabauda patrimonio Unesco vicino a Torino, la quinta edizione di Anteprima FLOReal. La manifestazione è dedicata alle eccellenze del florovivaismo italiano e si concentra sulla presentazione delle varietà di piante e fiori provenienti da diverse regioni del paese. L’evento si svolge in un edificio storico recuperato per l’occasione.

Torna per la quinta edizione Anteprima FLOReal, la manifestazione dedicata al florovivaismo italiano, in programma dal 27 al 29 marzo 2026 presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, residenza sabauda patrimonio Unesco a pochi chilometri da Torino. L’evento, organizzato da Orticola del Piemonte, ospiterà circa 40 espositori provenienti da tutta Italia, con piante, fiori, arredi da giardino e una serie di proposte culturali e formative attraverso la Flor Academy. L’ingresso è a pagamento, al costo di 7 euro, con informazioni e scontistiche disponibili sul sito ufficiale. La tre giorni offrirà un vero e proprio viaggio tra colori, profumi e... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Anteprima Floreal nella Palazzina di Caccia di Stupinigi. Ci saranno alcuni dei migliori vivaisti italiani dal 27 al 29 marzo #ANSA x.com