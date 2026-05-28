C’è un problema di metodo che percorre la trattativa per il rinnovo del Contratto nazionale (CCNL) delle Funzioni Centrali 2025-2027. Non è la mancanza di volontà di chiudere: l’obiettivo di arrivare a una sottoscrizione in tempi certi è condiviso da tutti i soggetti al tavolo. Il problema è la tendenza a trattare il contratto come un documento tecnico da aggiornare, piuttosto che come uno strumento di indirizzo per la pubblica amministrazione. L’incontro del 6 maggio all’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ha confermato questa impressione. La nuova bozza contiene alcune novità apprezzabili —... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La PA non si modernizza senza un contratto all’altezza

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