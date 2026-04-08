IT-Wallet il portafoglio digitale della PA si apre ai 14enni | accesso senza consenso dei genitori

Nella commissione Bilancio alla Camera è stato approvato un emendamento che permette ai minori di almeno 14 anni di accedere al portafoglio digitale della Pubblica Amministrazione, senza la necessità del consenso dei genitori. La misura fa parte del decreto PNRR e riguarda l'estensione delle funzionalità dello strumento, che finora era rivolto principalmente agli adulti. La decisione è stata presa senza ulteriori requisiti di approvazione parentale.

Con un emendamento approvato in commissione Bilancio alla Camera nell'ambito del decreto PNRR, il Governo ha esteso l'utilizzo del portafoglio digitale anche ai minori che abbiano compiuto almeno 14 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Senza Spid: la delega digitale apre i servizi PA a tuttiIl 10 marzo 2026 segna una svolta nell’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione: è stato attivato un sistema che permette di utilizzare i... It-wallet a 14 anni: addio ok genitori, arriva l’autonomia digitaleIl governo italiano sta per aprire l’accesso all’It-wallet ai ragazzi che hanno raggiunto i 14 anni, eliminando l’obbligo di consenso dei genitori. Temi più discussi: IT-Wallet si allarga: nel borsellino digitale in arrivo 200 documenti; In arrivo 200 documenti sul portafoglio digitale IT-Wallet dell’app IO: ecco quali sono; Come usare IT-Wallet sull'app IO: guida completa all'attivazione e ai documenti disponibili; IT-Wallet si allarga: oltre 200 documenti pronti ad arrivare sui nostri smartphone. Svolta IT-Wallet: potranno usarlo anche i quattordicenni senza il consenso dei genitoriIT-Wallet sarà presto accessibile anche dai minorenni (almeno 14 anni) senza il consenso dei genitori tranne nei casi previsti dalla legge. tuttoandroid.net IT-Wallet ai minori: dai 14 anni si potrà usare senza genitori, ma non è tutto in discesaL'IT-Wallet si apre ai 14enni: con l'emendamento al decreto PNRR, i minori potranno usare documenti digitali con valore legale senza consenso genitoriale. smartworld.it Presto su IT-Wallet saranno disponibili nuovi documenti. Secondo una serie di anticipazioni, sul portafoglio digitale gestito da app IO sta per arrivare la possibilità di ospitare anche patenti speciali, tessere elettorali e titoli di studio. - facebook.com facebook IT-Wallet si allarga: oltre 200 documenti pronti ad arrivare sui nostri smartphone x.com