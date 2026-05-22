Pa per ministeri e fisco aumenti doppi rispetto al contratto

Tra il 2021 e il 2023, i salari nel settore pubblico sono aumentati del 13% in termini reali, rispetto a un incremento del 7% previsto dai rinnovi contrattuali. Gli aumenti sono stati influenzati da diverse voci, tra cui indennità, avanzamenti di carriera e premi. Per ministeri e uffici fiscali, gli aumenti sono stati anche più elevati rispetto alla media generale. Questi dati si riferiscono ai rinnovi contrattuali e alle variazioni salariali avvenute nel periodo indicato.

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Non di soli rinnovi contrattuali vive la busta paga del dipendente pubblico. Che può contare anche su indennità specifiche, progressioni di carriera e fondi aggiuntivi per le voci accessorie. Quando ci sono. Il Rapporto semestrale sulle retribuzioni della Pa presentato dall’Aran offre un carotaggio inedito nella vita reale degli stipendi pubblici. Un esame puntuale delle «retribuzioni di fatto», cioè le somme reali accreditate sui cedolini, nel comparto delle Funzioni centrali che raggruppa ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici come Inps e Inail mostra che fra 2021 e 2023, ultimo anno censito finora dal conto annuale della Ragioneria generale, la busta paga media è cresciuta di un robusto 13%, cioè quasi il doppio rispetto al +7% atteso in base agli effetti del rinnovo contrattuale intervenuto nel periodo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Pa, per ministeri e fisco aumenti doppi rispetto al contratto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PENSIONI FEBBRAIO 2026: Ecco la Tabella Ufficiale con Tutti gli Aumenti! Controlla Ora! Sullo stesso argomento Contratto scuola, gli aumenti previsti sono adeguati rispetto all’inflazione?Nel question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è... Leggi anche: Palazzo Chigi e i ministeri dimezzano i giorni di smart working. L’allarme del sindacato della PA: «Retrofront sbagliato, il lavoro agile serve» Nei ministeri si dimezza lo smart working, l'allarme del sindacato: Daremo battagliaLa maggior parte dei ministeri dimezza i giorni. A lanciare l'allarme il sindacato dei lavoratori pubblici e delle pubbliche funzioni La pubblica amministrazione, in Italia, fa dietrofront sul lavoro ... rainews.it