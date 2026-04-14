La nuova truffa anche nel casertano | mail da PagoPa per una multa ' fasulla'

Una nuova truffa si è diffusa anche nel casertano, coinvolgendo alcuni cittadini che hanno ricevuto email provenienti da PagoPa. Le comunicazioni segnalano una multa inesistente per un presunto pagamento sospeso legato a una violazione del Codice della Strada. Le email sono state inviate con l’obiettivo di ingannare i destinatari e indurli a effettuare pagamenti non autorizzati. Le autorità raccomandano di verificare sempre le comunicazioni ufficiali prima di procedere a qualsiasi pagamento.

Una nuova truffa colpisce anche il casertano. Qualche cittadino si è ritrovato sulla casella di posta elettronica un'email con mittente PagoPa in cui si avvisa di una multa da pagare per un presunto “pagamento sospeso relativo a una violazione del Codice della Strada”.Una multa, quindi, con tanto.🔗 Leggi su Casertanews.it Maxi truffa 'Bonus Facciate', sequestrati crediti e beni per 77 milioni di euro. Sigilli anche nel casertanoMaxi sequestro da 76,9 milioni di euro relativi a crediti d'imposta connessi al “Bonus Facciate” e indebitamente ottenuti. False e-mail della polizia postale: la nuova truffa onlineSegnalati, dai veri agenti della polizia postale, nuovi casi di truffe in vengono inviati falsi messaggi contenenti presunte accuse relative a reati... Temi più discussi: Se ti arriva questa mail, non aprirla. È una truffa; Spazio esaurito su iCloud: attenti alla truffa della falsa Apple; Muore in bici dopo il turno di notte: tragedia a Borgo Prà. La rassegna di lunedì 13 aprile ?VIDEO; Occhio alla truffa che viaggia su messaggio | La tua posizione Tari non è corretta | chiama subito. Occhio alla truffa on line «pagoPA»Occhio alla truffa on line «pagoPA» . Finte mail con verbali di sanzioni amministrative: diverse le segnalazioni ... primamonza.it Mail truffa da pagoPA, non cascarci. Ecco come difendersiMolti utenti stanno ricevendo email da pagoPA con richieste di importi da regolarizzare. É una truffa, ecco a cosa stare attenti. money.it Email e SMS simulano sanzioni stradali per indurre al pagamento: sfruttato il nome di pagoPA per sottrarre dati e denaro agli utenti - facebook.com facebook "Sospeso aumento importo e decurtazione punti – agisci subito" #phishing #PagoPA x.com