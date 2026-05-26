Una mail con un codice Microsoft arriva nella casella di posta senza che sia stato richiesto. La mail invita a usare il codice temporaneo per accedere all’account, anche se nessun accesso è stato effettuato e nessuna password è stata dimenticata. La comunicazione sembra provenire da Microsoft, ma si tratta di una truffa. La vittima riceve il messaggio senza aver richiesto alcun codice.

Una mail con un codice Microsoft che non avete mai richiesto. Nessun accesso effettuato, nessuna password dimenticata, eppure nella casella di posta compare un messaggio che invita a usare un codice temporaneo per entrare nell’account. Una situazione che, come riportato dal Corriere della Sera, molti utenti stanno segnalando sempre più spesso e che, dietro un’apparente normalità, può nascondere un tentativo di truffa informatica. Non sempre, va detto, c’è da allarmarsi. Può capitare che qualcuno sbagli indirizzo email durante un accesso o che inserisca per errore un account simile al nostro. Ma in altri casi quel messaggio è il segnale che i propri dati stanno circolando all’interno di campagne automatiche portate avanti dai cybercriminali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quel codice Microsoft arrivato via mail che non avete mai richiesto: ecco come funziona la nuova truffa online

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