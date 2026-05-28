Mosca ha annunciato che si rivolgerà alla Corte internazionale di Giustizia dell’Aia contro Estonia, Lettonia e Lituania, accusate di violare i diritti della popolazione russofona. La decisione arriva dopo le tensioni legate alle politiche sui diritti dei russofoni nei Paesi baltici. Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che le azioni degli Stati baltici rappresentano una violazione delle norme internazionali sui diritti umani. La questione riguarda le misure adottate nei confronti della minoranza russofona in regione.

Il ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia contro Estonia, Lettonia e Lituania, accusate di violare i diritti della popolazione russofona. La formulazione non è nuova. Secondo quanto riportato da Tass, che cita il ministero degli Esteri russo attraverso Izvestia, Mosca sostiene di aver tentato senza successo la via negoziale e di non avere altra scelta se non quella di portare il dossier davanti al principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Nel linguaggio del Cremlino tornano le stesse argomentazioni utilizzate per giustificare l’invasione in Ucraina: discriminazione linguistica, russofobia, repressione del dissenso, cancellazione della memoria storica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La nuova offensiva russa sui Baltici passa (ancora) dai diritti dei russofoni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dai campi profughi all'Università di Bari: la nuova vita dei rifugiati passa per la PugliaL’Università di Bari ha aderito a ‘Unicore 8’, una rete di solidarietà tra università europee.

Ucraina, la guerra entra in una nuova fase: dai droni Hornet al ritorno dei blindati, così Kiev ha fatto crollare l'avanzata russaLe forze ucraine hanno intercettato e abbattuto diversi droni Hornet durante operazioni recenti.

Argomenti più discussi: Lukashenko offre incontro a Zelensky tra timori nuova offensiva russa; Russia. Kaliningrad, la nuova fortezza nel Baltico; Caccia della Nato abbatte un drone ucraino fuori controllo sopra l'Estonia. Spinto dalla guerra elettronica russa; Video. Lukashenko offre incontro a Zelensky tra timori nuova offensiva russa.

Le bugie del Cremlino contro i Baltici preparano il terreno per una nuova offensiva. Il mio podcast di oggi parte da un articolo di @davcarretta sul Foglio e racconto il set della propaganda putiniana. Buon ascolto x.com

La Bielorussia offre un incontro a Zelensky, Kiev teme una nuova offensiva russaZelensky ha avvertito la Bielorussia di conseguenze se entrerà più a fondo nella guerra russa, tra timori che Mosca voglia aprire da lì un nuovo fronte contro l’Ucraina, come a inizio 2022 View on e ... msn.com