Ucraina la guerra entra in una nuova fase | dai droni Hornet al ritorno dei blindati così Kiev ha fatto crollare l' avanzata russa
Le forze ucraine hanno intercettato e abbattuto diversi droni Hornet durante operazioni recenti. Contestualmente, sono stati schierati nuovamente blindati nelle aree di conflitto. L'Institute for the Study of War ha documentato come queste mosse abbiano invertito l’avanzata delle truppe russe, che avevano tentato di consolidare le proprie posizioni. La battaglia per il controllo del territorio si è intensificata, con scontri che coinvolgono mezzi aerei e veicoli corazzati.
L'ISW, l'Institute for the Study of War, che dall'inizio della guerra in Ucraina segue le rispettive conquiste di territorio, chilometro quadrato per chilometro quadrato, è sicuro: per la prima volta dalla fallita controffensiva del 2023, la guerra in Ucraina mostra segnali concreti di cambiamento. Dopo oltre due anni di trincee, assalti di fanteria e avanzate minime, Kiev sta tentando di rompere la guerra di posizione che aveva congelato il fronte orientale. Il cambiamento non si misura soltanto nei territori riconquistati, ancora limitati, ma soprattutto nel nuovo equilibrio tattico sul campo. L’esercito ucraino sta infatti riuscendo a rallentare in modo significativo l’avanzata russa, a colpire le retrovie del Cremlino e, in alcuni settori, persino a riprendere l’iniziativa offensiva. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Ucraina, la guerra dei robot e dei droni non basta - Porta a porta 15/04/2026
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Dal 2023 il conflitto era entrato in una fase definita dagli analisti guerra posizionale. Il fronte era diventato una gigantesca kill zone, una fascia larga fino a 25 chilometri dominata da droni, artiglieria e sistemi di sorveglianza. Ma ora le cose stanno cambiand facebook
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