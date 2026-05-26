Ucraina la guerra entra in una nuova fase | dai droni Hornet al ritorno dei blindati così Kiev ha fatto crollare l' avanzata russa

Notizia in breve

Le forze ucraine hanno intercettato e abbattuto diversi droni Hornet durante operazioni recenti. Contestualmente, sono stati schierati nuovamente blindati nelle aree di conflitto. L'Institute for the Study of War ha documentato come queste mosse abbiano invertito l’avanzata delle truppe russe, che avevano tentato di consolidare le proprie posizioni. La battaglia per il controllo del territorio si è intensificata, con scontri che coinvolgono mezzi aerei e veicoli corazzati.