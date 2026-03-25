Dai campi profughi all' Università di Bari | la nuova vita dei rifugiati passa per la Puglia

L’Università di Bari ha aderito a ‘Unicore 8’, una rete di solidarietà tra università europee. Questa iniziativa coinvolge studenti provenienti da campi profughi e mira a facilitare l’accesso all’istruzione superiore. La partecipazione si inserisce in un progetto più ampio che promuove l’integrazione e il sostegno alle persone in fuga da conflitti e crisi umanitarie.

L’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ conferma la propria adesione alla rete della solidarietà accademica partecipando a ‘Unicore 8.0 - University Corridors for Refugees’. Il progetto, giunto alla sua ottava edizione e coordinato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), mira a garantire percorsi di istruzione sicuri e regolari a giovani studenti rifugiati. L'iniziativa coinvolge complessivamente 39 università italiane che metteranno a disposizione un totale di 78 borse di studio per la frequenza di corsi di laurea magistrale. Il bando è rivolto a studenti attualmente rifugiati in 13 Paesi, tra cui Bangladesh, Etiopia, Nigeria, Sudafrica e India. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Dai campi profughi all'Università di Bari: la nuova vita dei rifugiati passa per la Puglia Articoli correlati "Prima di noi", in onda la nuova fiction Rai ambientata a Cimolais: la saga dei Sartori dai campi alle fabbricheL’area montana del Pordenonese sta per essere protagonista della prima fiction 2026 targata Rai. Dai campi alla pesca: i rincari allarmano il sistema produttivo anche in PugliaLa guerra in Iran e l’escalation delle tensioni in Medio Oriente stanno già producendo effetti concreti sull’economia reale, con ripercussioni...