Sofia Fiorini trionfa ai campionati italiani di mezza maratona di marcia

Sofia Fiorini ha vinto la prima edizione dei campionati italiani di mezza maratona di marcia ad Alessandria. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi marciatori provenienti da diverse regioni italiane, con Fiorini che ha concluso la gara in prima posizione. La manifestazione si è svolta lungo un percorso cittadino, attirando l’attenzione di pubblico e appassionati di sport.

Sofia Fiorini trionfa nella prima edizione dei campionati italiani di mezza maratona di marcia ad Alessandria. L'atleta casentinese ha centrato il suo secondo titolo nazionale in poco più di un mese e, dopo aver vinto il tricolore nella maratona di marcia, è ora risultata la più veloce della.