Sofia Fiorini campionessa d’Italia nella mezza maratona di marcia | secondo titolo tricolore in poche settimane

Sofia Fiorini, atleta casentinese, ha vinto i Campionati italiani di mezza maratona di marcia a Alessandria. Questa vittoria rappresenta il suo secondo titolo tricolore in poche settimane. La competizione si è svolta con la partecipazione di diverse atlete provenienti da varie regioni italiane. Fiorini ha concluso la gara davanti alle altre concorrenti, confermando la sua abilità nella specialità.

Nuovo trionfo per la marciatrice casentinese Sofia Fiorini, che ha conquistato la vittoria nella prima edizione dei Campionati italiani di mezza maratona di marcia disputati ad Alessandria. Per l’atleta nata nel 2004 si tratta del secondo titolo tricolore nel giro di poco più di un mese, dopo quello già ottenuto nella maratona di marcia. Fiorini si è imposta sulla distanza dei 21,097 chilometri, recentemente inserita nel calendario internazionale della disciplina, confermando uno straordinario inizio di stagione. Nei giorni scorsi aveva infatti già stabilito il nuovo record italiano Under 23 nei 3.000 metri indoor di marcia, dimostrando un eccellente stato di forma. 🔗 Leggi su Lortica.it

