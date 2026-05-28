La nave da crociera Norwegian Viva attracca di nuovo a Salerno | turisti in tour

La nave da crociera Norwegian Viva è tornata a salpare dalla stazione marittima di Salerno questa mattina. Si tratta di un nuovo approdo per la nave della Norwegian Cruise Line, che conferma la crescita dello scalo salernitano come punto di riferimento nel turismo crocieristico del Mediterraneo. La nave ha attraccato di nuovo nel porto, portando turisti in visita e contribuendo alle attività portuali. L’evento segna la continuità delle rotte della compagnia nella zona.

La nave da crociera Norwegian Viva, appartenente alla flotta della Norwegian Cruise Line, ha attraccato, nuovamente, questa mattina alla Stazione Marittima di Salerno, confermando il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano nel turismo crocieristico del Mediterraneo. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Norwegian Viva Pulls Into Corfu Greece

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