La Norwegian Epic attracca alla Stazione Marittima | turisti in tour tra Salerno e la Costiera

Questa mattina, la nave da crociera Norwegian Epic è arrivata al porto di Salerno e si è fermata alla Stazione Marittima. La nave, di grandi dimensioni, ha attirato l’attenzione di cittadini e turisti, che hanno assistito al suo arrivo e alla possibilità di visitare la città e la Costiera. La presenza della nave nel porto rappresenta un momento di rilievo per il settore crocieristico locale.

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