La Norwegian Epic attracca alla Stazione Marittima | turisti in tour tra Salerno e la Costiera
Questa mattina, la nave da crociera Norwegian Epic è arrivata al porto di Salerno e si è fermata alla Stazione Marittima. La nave, di grandi dimensioni, ha attirato l’attenzione di cittadini e turisti, che hanno assistito al suo arrivo e alla possibilità di visitare la città e la Costiera. La presenza della nave nel porto rappresenta un momento di rilievo per il settore crocieristico locale.
La sagoma imponente della Norwegian Epic ha dominato questa mattina il porto di Salerno, regalando ai cittadini e ai turisti uno spettacolo che ormai è diventato simbolo della crescente vocazione crocieristica della città. La nave della compagnia Norwegian Cruise Line è approdata alla Stazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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