Salerno la Norwegian Viva attracca al molo 3 gennaio | navette per i turisti

Oggi al porto di Salerno si è svolta una mattinata intensa con l’arrivo della Norwegian Viva, una delle navi più grandi della Norwegian Cruise Line. La nave è attraccata al molo 3 e sono state attivate navette per i turisti che sono scesi a terra. Le foto scattate da Antonio Capuano testimoniano il grande afflusso di visitatori e il via vai di persone e mezzi nel porto.

Mattinata di grande movimento al porto di Salerno, dove - come mostrano le foto di Antonio Capuano - oggi ha fatto scalo la Norwegian Viva, imponente nave della Norwegian Cruise Line. L’unità è attraccata al molo 3 gennaio, uno degli approdi più recenti dello scalo cittadino.Le navetteNonostante.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate La "Celebrity Constellation" al molo 3 Gennaio: turisti trasferiti in navetta verso la Stazione MarittimaOggi la nave da crociera Celebrity Constellation, attualmente attraccata al molo 3 gennaio, sta attirando l’attenzione non solo per la sua presenza... Leggi anche: Turisti sul lago: la polizia sanziona quattro "butta dentro" al molo di Sant’Agostino Contenuti utili per approfondire A bordo della Norwegian Viva, un vero parco dei divertimenti in mezzo al mareHa scelto l’Italia per la crociera inaugurale della nuova nave Viva la compagnia di navigazione Norwegian Cruise Line, anche se la cerimonia ufficiale di battesimo si terrà il prossimo 28 novembre a ... siviaggia.it Salerno, arriva la Norwegian Epic: quattromila turisti alla scoperta della cittàMappa della città alla mano e dalle prime ore della mattinata di ieri già in giro nel cuore di Salerno per una passeggiata tra le bellezze storiche pregustando i sapori della tradizione. Prosegue a ... ilmattino.it