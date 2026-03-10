Il film d’animazione “Jumpers – Un salto tra gli animali”, prodotto da Disney-Pixar, uscirà nelle sale il 5 marzo. L’attore e comico Giorgio Panariello ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dell’esperienza di doppiaggio, affermando di aver imparato molto. Inoltre, ha commentato la partecipazione di Stefano De Martino a Sanremo, dicendo che farà un ottimo lavoro.

La connessione tra uomini e animali è al centro di “Jumpers- Un salto tra gli animali”, il nuovo film d’animazione targato Disney – Pixar in uscita nelle sale dal 5 marzo. Il film, diretto da Daniel Chong, racconta la storia di Mabel, diciannovenne determinata e amante della natura, che tenta di bloccare la costruzione di una tangenziale voluta dal sindaco Gerry e destinata a devastare l’ecosistema di una colonia di castori guidata da Re George. Grazie a una sofisticata tecnologia, la ragazza riesce a trasferire la propria coscienza nel corpo di un castoro, vivendo in prima persona la minaccia che incombe sugli animali e combattendo dall’interno contro l’egoismo e la speculazione umana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Jumpers – Un salto tra gli animali”, intervista a Giorgio Panariello: “Ho imparato tantissimo dal doppiaggio. Stefano De Martino a Sanremo? Farà un ottimo lavoro”

Articoli correlati

Jumpers: Un Salto tra gli Animali | Giorgio Panariello e Tecla Insolia tra le voci italiane del nuovo film Disney e PixarDisney Italia ha ufficializzato il cast vocale di Jumpers: Un Salto tra gli Animali, l’atteso lungometraggio Disney e Pixar che porterà il pubblico...

Jumpers – Un salto tra gli animali, recensione: Pixar torna con un film non innovativo ma dal messaggio potenteLa nostra recensione di Jumpers – Un salto tra gli animali, il nuovo film d’animazione Pixar che racconta di ambientalismo, generazioni a confronto e...

Una raccolta di contenuti su Giorgio Panariello

Temi più discussi: Tecla Insolia e Giorgio Panariello animali per Disney; Jumpers - Un Salto tra gli Animali: intervista a Giorgio Panariello e Tecla Insolia; Jumpers - Un salto tra gli animali. La recensione; Jumpers – Un Salto tra gli Animali recensione film di Daniel Chong [Anteprima].

Jumpers – Un salto tra gli animali: Siamo tutti sotto lo stesso cieloA Roma la conferenza stampa del nuovo Disney Pixar Jumpers. Regista Daniel Chong e produttrice Nicole Paradis Grindle parlano di connessione tra umani e animali, tecnologia e potere. Le voci italiane ... fantasymagazine.it

Jumpers – Un Salto tra gli Animali: intervista a Giorgio Panariello e Tecla InsoliaLa nostra intervista a Giorgio Panariello e Tecla Insolia, le voci italiane di Jumpers - Un Salto tra gli Animali, dal 5 marzo al cinema. cinefilos.it

SAN SEVERO, GIORGIO PANARIELLO AL TEATRO VERDI con “E se domani…”: atteso il tutto esaurito - facebook.com facebook

“E se domani…” il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello x.com