Box Office USA | Jumpers riporta la Pixar in vetta debutto shock per La Sposa!

Nel fine settimana negli Stati Uniti, il film Jumpers – Un salto tra gli animali ha incassato 46 milioni di dollari al botteghino, portando la Pixar in prima posizione. Il film ha totalizzato 88 milioni di dollari complessivi a livello mondiale. Nel frattempo, La Sposa ha fatto il suo debutto, sorprendendo con risultati inaspettati. La classifica del box office si è così aggiornata con queste novità.

Jumpers – Un salto tra gli animali (titolo originale Hoppers) ha conquistato il primo posto con un debutto domestico di 46 milioni di dollari, raggiungendo gli 88 milioni a livello globale. Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter si tratta del miglior lancio per un film d'animazione originale dello studio dai tempi di Coco (2017), un segnale vitale dopo le difficoltà riscontrate dal brand negli ultimi anni post-pandemia. Jumpers domina con critiche record, mentre La Sposa! debutta al terzo posto Il successo di Jumpers non è solo economico ma anche di critica e pubblico, con un rarissimo 94% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e un CinemaScore di grado "A".