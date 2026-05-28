Oggi, giovedì 28 maggio, si è svolta al Vittoriale degli Italiani una riunione della National Italian American Foundation. Hanno partecipato membri del Board e diversi imprenditori di rilievo. La giornata è stata dedicata a incontri e discussioni, senza eventi pubblici o dichiarazioni ufficiali. La presenza di rappresentanti di spicco è stata confermata, ma non sono stati diffusi dettagli sulle tematiche affrontate. La riunione si è conclusa nel pomeriggio.

Nella giornata di oggi, giovedì 28 maggio, i membri del Board e più importanti imprenditori italoamericani della National Italian American Foundation (NIAF) hanno visitato il Vittoriale degli Italiani, oggi tra le case museo più visitate a livello internazionale e luogo simbolo della storia, della letteratura e della cultura italiana nel mondo. Un luogo che, grazie alla valorizzazione culturale e alla visione del presidente Giordano Bruno Guerri, è diventato negli anni un punto di riferimento capace di raccontare - attraverso storia, arte, letteratura e paesaggio - l’Italia e la sua identità a un pubblico sempre più ampio e internazionale.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La National Italian American Foundation al Vittoriale degli Italiani

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