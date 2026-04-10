Totò conquista New York | la sua Napoli in mostra all’Italian American Museum

Dal 16 aprile al 29 agosto 2026, l’Italian American Museum di New York ospita una mostra dedicata a Totò e alla sua Napoli. L’esposizione presenta fotografie, oggetti e materiali che illustrano il legame tra l’attore e la sua città natale, con un focus sulla sua carriera e sulla cultura napoletana. L’evento si propone di far conoscere al pubblico newyorkese la figura di Totò e il suo rapporto con Napoli.

al 16 aprile al 29 agosto 2026 l’ Italian American Museum di New York ospita Totò e la sua Napoli, un’esposizione inedita che mette al centro il rapporto profondo, viscerale e mai interrotto tra Antonio de Curtis e la sua città natale. L’iniziativa si inserisce nel programma di Neapolis 2500, il calendario di eventi che celebra i 2500 anni dalla fondazione di Napoli. Dopo il successo registrato nel capoluogo partenopeo, la mostra attraversa l’Atlantico e approda negli Stati Uniti come tappa di un progetto più ampio, pensato per rafforzare il dialogo culturale tra Napoli e il mondo. Non è un’operazione nostalgia: è un’operazione identitaria, con Totò a fare da ponte tra generazioni, linguaggi e geografie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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