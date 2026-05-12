Il 16 maggio si terranno due eventi sul Lago di Garda per celebrare i 60 anni dell'ASI. La prima manifestazione si svolgerà a Bardolino, luogo della firma costitutiva dell’associazione avvenuta sei decenni fa, mentre la seconda si terrà al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera. In questa occasione si parlerà anche dell’automobile come fonte di ispirazione per il poeta e il movimento futurista.

Il 16 maggio i festeggiamenti per il compleanno dell'ASI faranno tappa sul Lago di Garda: a Bardolino, dove tutto ebbe inizio con la firma costitutiva 60 anni fa, e a Gardone Riviera, dove al Vittoriale degli Italiani sarà celebrata l'automobile come musa ispiratrice di d'Annunzio e del Futurismo. La giornata si aprirà a Bardolino, sulla sponda veneta del Lago di Garda, con l'esecuzione in piazza Matteotti dell'Inno d'Italia a cura della Banda Filarmonica e con l'inaugurazione della mostra di modellismo presso Palazzo Gelmetti. A contorno di un'esposizione di sessanta veicoli storici si terrà un convegno sull'evoluzione dello stile automobilistico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: I 60 ANNI DELL'ASI IN UN DOPPIO EVENTO A BARDOLINO E AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI

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