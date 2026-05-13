Gran Festival Internazionale della Zuppa | due giorni di festa con musica e laboratori
Il Gran Festival Internazionale della Zuppa torna anche quest’anno, confermando la tradizione di due giorni di eventi al Parco Pier Paolo Pasolini del Pilastro. La manifestazione prevede musica dal vivo e diversi laboratori, offrendo un'occasione di incontro e convivialità per i partecipanti. La kermesse si svolge nel fine settimana e coinvolge un pubblico di tutte le età.
La Zuppa torna anche quest’anno, sempre al Parco Pier Paolo Pasolini del Pilastro e per due giornate intere. Il sabato 16, il parco si riempirà di laboratori, concerti ed arte di strada. Domenica 17, invece, avverrà l’attesissima competizione ludica delle zuppe. Quest’anno il Festival della Zuppa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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