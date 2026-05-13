Gran Festival Internazionale della Zuppa | due giorni di festa con musica e laboratori

Il Gran Festival Internazionale della Zuppa torna anche quest’anno, confermando la tradizione di due giorni di eventi al Parco Pier Paolo Pasolini del Pilastro. La manifestazione prevede musica dal vivo e diversi laboratori, offrendo un'occasione di incontro e convivialità per i partecipanti. La kermesse si svolge nel fine settimana e coinvolge un pubblico di tutte le età.

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