La meravigliosa macchina sonora | una lezione-concerto alla scoperta dell’organo con Paolo Accardi
Domenica 31 maggio, nella chiesa di San Girolamo a Rimini, si svolgerà “La meravigliosa macchina sonora”, una lezione-concerto dedicata all’organo. L’evento fa parte della Sagra Musicale Malatestiana e prevede un percorso musicale e divulgativo condotto da Paolo Accardi. Il pubblico potrà ascoltare e scoprire le caratteristiche dello strumento attraverso esecuzioni dal vivo e spiegazioni.
Domenica 31 maggio, all'interno del cartellone della Sagra Musicale Malatestiana presso la Chiesa di San Girolamo a Rimini, si terrà “La meravigliosa macchina sonora”, una lezione?concerto per guidare il pubblico alla scoperta dell’organo attraverso un percorso musicale e divulgativo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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> ’ Paolo Accardi / sabato 30 maggio ore 10 e domenica 31 maggio ore 21 / Chiesa di San Girolamo La lezione-concerto La meravigliosa macchina sonora, curata dal M° Paolo Accardi insieme agli allievi del Conservatorio di Cesen facebook