La meravigliosa macchina sonora | una lezione-concerto alla scoperta dell’organo con Paolo Accardi

Da riminitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 31 maggio, nella chiesa di San Girolamo a Rimini, si svolgerà “La meravigliosa macchina sonora”, una lezione-concerto dedicata all’organo. L’evento fa parte della Sagra Musicale Malatestiana e prevede un percorso musicale e divulgativo condotto da Paolo Accardi. Il pubblico potrà ascoltare e scoprire le caratteristiche dello strumento attraverso esecuzioni dal vivo e spiegazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 31 maggio, all'interno del cartellone della Sagra Musicale Malatestiana presso la Chiesa di San Girolamo a Rimini, si terrà “La meravigliosa macchina sonora”, una lezione?concerto per guidare il pubblico alla scoperta dell’organo attraverso un percorso musicale e divulgativo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cuore bruciato, caposala del Monaldi parla della "situazione di panico" alla scoperta dell'organo congelato

Piacere maschile: scoperta la zona più sensibile dell’organoUn team di ricercatori della University of Santiago de Compostela in Spagna ha identificato una nuova zona di sensibilità nell’organo maschile.

Argomenti più discussi: Paolo Accardi organo; Rimini. Eventi, capitale della musica e del benessere: dalla data zero di Vasco a Riminiwellness, tutti gli eventi che danno il via all’estate fino al 2 giugno; Con l'arrivo di Vasco Rossi si infiamma l'estate di Rimini: verso un weekend da tutto esaurito; Rimini inaugura l’estate 2026 tra Vasco Rossi, RiminiWellness ed eventi in tutta la città.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web