La meravigliosa macchina sonora | una lezione-concerto alla scoperta dell’organo con Paolo Accardi

Notizia in breve

Domenica 31 maggio, nella chiesa di San Girolamo a Rimini, si svolgerà “La meravigliosa macchina sonora”, una lezione-concerto dedicata all’organo. L’evento fa parte della Sagra Musicale Malatestiana e prevede un percorso musicale e divulgativo condotto da Paolo Accardi. Il pubblico potrà ascoltare e scoprire le caratteristiche dello strumento attraverso esecuzioni dal vivo e spiegazioni.