Una “situazione di panico” in sala operatoria e una sequenza temporale ancora tutta da chiarire. Sono questi gli elementi centrali del verbale del caposala Francesco Farinaceo, coordinatore infermieristico della Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi, ascoltato come testimone nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il “bambino dal cuore bruciato“, morto dopo il trapianto. Cuore bruciato, la ricostruzione del caposala L’arrivo del cuore e la scoperta del ghiaccio Presunte pressioni al Monaldi Audio registrato durante riunione all'ospedale Monaldi Cuore bruciato, la ricostruzione del caposala Farinaceo, con sedici anni di esperienza nel reparto, ha ricostruito davanti ai magistrati i momenti drammatici di quella mattina del 23 dicembre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cuore bruciato, caposala del Monaldi parla della "situazione di panico" alla scoperta dell'organo congelato

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