Un team di ricercatori della University of Santiago de Compostela in Spagna ha identificato una nuova zona di sensibilità nell’organo maschile. La scoperta modifica le precedenti teorie, che indicavano principalmente la prostata o il glande come i punti più sensibili. La ricerca si basa su analisi approfondite delle risposte fisiologiche e anatomiche, portando a un aggiornamento sulla comprensione delle aree più sensibili dell’apparato riproduttivo maschile.

Un gruppo di ricercatori della University of Santiago de Compostela in Spagna ha individuato una nuova zona di piacere maschile, ribaltando le teorie che indicavano la prostata o il glande come i punti di maggiore sensibilità. La scoperta, pubblicata a settembre 2025 nella rivista scientifica Andrology, nasce da un’analisi accurata dei nervi sensoriali effettuata su 14 organi maschili donati da soggetti tra i 46 e i 96 anni e su 30 feti. L’area in questione è definita delta frenulare, un triangolo situato nel punto di incontro tra il corpo dell’organo e la testa. In questa specifica regione gli scienziati hanno riscontrato una densità di terminazioni nervose estremamente elevata, arrivando in certi casi a contarne ben 17 concentrate in uno spazio ridotto, rendendola la zona più reattiva agli stimoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacere maschile: scoperta la zona più sensibile dell’organo

Cuore bruciato, caposala del Monaldi parla della "situazione di panico" alla scoperta dell'organo congelatoUna “situazione di panico” in sala operatoria e una sequenza temporale ancora tutta da chiarire.

Chi soffre di mal di schiena è più sensibile ai rumori: il nuovo studio dell’Università del ColoradoUna nuova ricerca dell'Università del Colorado Anschutz ha osservato come le persone con dolore cronico alla schiena abbiano in media...

Ulisse il piacere della scoperta: puntata 7 aprile 2025/ Alberto Angela racconta la vita di Vincent van GoghUlisse, il piacere della scoperta torna in onda oggi, 7 aprile 2025, con una puntata dedicata alla vita di Vincent van Gogh. Lunedì 7 aprile 2025, in prima sera, torna l’appuntamento con l’arte, la ... ilsussidiario.net

Ulisse il piacere della scoperta oggi 21 aprile 2025 non va in onda/ Quando torna e cosa vedremoUlisse il piacere della scoperta oggi, lunedì 21 aprile 2025 non va in onda: quando torna Alberto Angela e cosa vedremo. Ulisse il piacere della scoperta: salta la puntata del 21 aprile 2025 Non solo ... ilsussidiario.net