La mela marcia storia di donna secondo Doris Lessing al teatro RecItando Acting
Sabato 30 maggio alle 21, il teatro del Rec.Itando Acting Studio in via Makallé 97 ospiterà una produzione originale ispirata a un romanzo famoso. Lo spettacolo, in prima assoluta, si svolge nel teatro climatizzato della struttura.
L’attivissimo teatro del Rec.Itando Acting Studio di via Makallé 97 torna, sabato 30 maggio alle 21, ad animare il suo teatro climatizzato con un nuovo spettacolo originale, una prima produzione che si ispira ad un romanzo iconico e inquietante, profondo e istruttivo. Un vero viaggio nell’animo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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