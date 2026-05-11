Cinisca la storia della prima donna a vincere un evento olimpico al Teatro Maddalene

Da padovaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cinisca, principessa figlia di un re spartano, si attribuisce il primato di essere stata la prima donna a vincere una gara olimpica, nel 396 avanti Cristo. La vicenda viene narrata attraverso uno spettacolo che ripercorre i momenti salienti di quella vittoria, avvenuta al Teatro Maddalene. La rappresentazione si concentra sulla figura di Cinisca e sulla sua impresa, senza aggiungere dettagli su altri protagonisti o sui risvolti successivi.

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Lo spettacolo racconta la storia di Cinisca, la principessa figlia di Archidamo II, Re di Sparta, prima donna a vincere un evento olimpico nel 396 a.C. Foglio di salaUna donna che si afferma al di fuori di qualsiasi virtù eroica, che vince rimanendo nell’ombra rompendo l’idea che le Olimpiadi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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