La medicina del futuro è in Brianza | dal Pirellone 7,5 milioni di euro per la fabbrica pubblica delle cellule

La regione ha stanziato 7,5 milioni di euro per la costruzione di una fabbrica pubblica di cellule in Brianza, considerata un centro di eccellenza nel settore sanitario. Si tratta di un progetto che punta a produrre cellule per trattamenti medici e ricerche, con un impatto riconosciuto anche a livello internazionale. La struttura rappresenta un elemento di rilievo per la sanità locale e si focalizza sulla produzione di cellule per applicazioni terapeutiche.

É uno dei fiori all’occhiello della sanità brianzola. Anzi internazionale. Un gioiello dove si “fabbricano” speranza e vita. Un gioiello sul quale la Regione Lombardia ha deciso di puntare con un finanziamento di 7,5 milioni di euro. Si tratta della cell factory “Stefano Verri”, una delle poche. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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