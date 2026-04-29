All'Istituto di Candiolo è stato installato un dispositivo di elettroporazione di ultima generazione. Questa tecnica permette di modificare il DNA delle cellule attraverso impulsi elettrici, favorendo l'introduzione di nuovi geni. La ricercatrice spiega che questa tecnologia potrebbe migliorare la capacità delle cellule di riconoscere e attaccare le cellule tumorali. La novità rappresenta un passo avanti nelle applicazioni terapeutiche in ambito oncologico.

All’Istituto di Candiolo – IRCCS alle porte di Torino è in arrivo un elettroporatore di ultima generazione, uno strumento capace di introdurre materiale genetico all’interno delle cellule grazie a impulsi elettrici controllati. Un passo importante per la ricerca oncologica, che in prossimità del 29 aprile - Giornata mondiale dell’immunologia - apre a nuove prospettive terapeutiche. A raccontarne il potenziale è la dottoressa Luigia Pace, responsabile del laboratorio Armenise-Harvard Immunità e Cancro di Candiolo: in un’epoca in cui la medicina punta sempre più alla personalizzazione delle cure, tecnologie come l’elettroporazione raccontano un futuro in cui non si combatte il tumore soltanto dall’esterno, ma si lavora dall’interno, riscrivendo – letteralmente – il linguaggio di programmazione delle cellule.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elettroporazione, la tecnica che permette di «modificare» il DNA delle cellule e riscrivere il destino genetico. L'esperta: «Possiamo aumentare la capacità delle cellule di riconoscere e attaccare un tumore»

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