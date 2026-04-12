La voce cantata alla Fabbrica delle Candele l' ultima lezione pubblica del soprano Wilma Vernocchi

Martedì 14 aprile, presso il Teatro della Fabbrica delle Candele a Forlì, si svolgerà l'ultima lezione pubblica del progetto

Martedi 14 aprile dalle 16 alle 19 al Teatro della Fabbrica delle Candele in via Salinatore 30 a Forlì si terrà la seconda e ultima lezione pubblica del Ssoprano Wilma Vernocchi nell'ambito del progetto "La voce cantata", iniziato il 17 marzo scorso.Si tratta di un progetto della Young Musicians.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Alla Fabbrica delle Candele torna la "chiamata al canto" con la soprano Wilma VernocchiProseguono a Forlì le iniziative dedicate alla diffusione della cultura musicale e alla partecipazione attiva dei cittadini.

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