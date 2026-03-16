Achille Lauro all’ospedale Niguarda di Milano in visita ai ragazzi ricoverati dopo la tragedia di Crans-Montana

Achille Lauro ha visitato i giovani ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, dopo la tragedia di Crans-Montana. L’artista si è recato nel reparto per incontrare i ragazzi che sono ancora in ospedale. La visita si è svolta in modo discreto e senza dichiarazioni ufficiali da parte dell’interprete. Nessun altro dettaglio sui motivi o sulle modalità dell’evento è stato reso noto.

E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Grande gesto di Achille Lauro che ha fatto visita ai ragazzi sopravvissuti alla tragedia di. Il complice lo ha lasciato a piedi, il rapinatore ha tentato di proseguire la fuga. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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