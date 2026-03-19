Neonata muore all'ospedale di Enna poche ore dopo la nascita | aperta un'inchiesta e disposta l'autopsia

Una neonata è morta all’ospedale di Enna poche ore dopo la nascita, dopo essere stata trasferita dall’ospedale di Canicattì tre giorni prima a causa delle sue condizioni di salute. È stata aperta un’inchiesta e disposta un’autopsia per accertare le cause del decesso. La piccola era stata trasferita in ospedale dopo che le sue condizioni si erano aggravate.

Una neonata è morta all'ospedale di Enna poche ore dopo la nascita. Il parto era avvenuto tre giorni fa a Canicattì, ma la piccola era stata trasferita dopo che le sue condizioni si erano aggravate. Aperta un’inchiesta, disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Neonato morto a Modena pochi giorni dopo il cesareo, disposta autopsia e aperta un’inchiesta Bimbo di un mese morto dopo l’allattamento, i genitori danno l’allarme: disposta l’autopsiaLa procura ha disposto l’autopsia sul corpo del bimbo di un mese che ieri, sabato 17 gennaio, è stato trovato morto in culla dopo l'allattamento. Altri aggiornamenti su Neonata muore Temi più discussi: Dimessa con febbre nella notte, bimba di 4 anni muore al mattino a Rimini; Bimba morta di malaria: oggi a Brescia l’autopsia; Dimessa tre volte dal pronto soccorso: muore bimba di 10 mesi; Dramma al San Pio, muore una neonata di 2 mesi: aperta un'indagine. Neonata muore poche ore dopo la nascita, aperta inchiestaUna neonata è morta, all'ospedale Umberto I di Enna, poche ore dopo la nascita al Barone Lombardo di Canicattì. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ed ha disposto l'acquisizione delle carte ... ansa.it Neonata muore poche ore dopo la nascita: indaga la Procura, disposta l’autopsiaNeonata morta dopo la nascita tra Canicattì ed Enna: la Procura di Agrigento apre un’inchiesta, sequestra la salma e dispone l’autopsia. newsicilia.it Una neonata è morta all’ospedale di Enna, poche ore dopo la nascita a Canicattì. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e disposto l'autopsia x.com Parto d'urgenza, muore neonato a Livorno. La Vicinanza dell'USL alla famiglia - facebook.com facebook