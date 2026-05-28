Il 31 maggio 2026 si verificherà una Luna Blu, un evento che si ripete circa ogni due-tre anni. Questo fenomeno si verifica quando nel medesimo mese si osservano due Lune Piene. La Luna Blu del maggio 2026 sarà particolarmente rara e attirerà l'attenzione di molti appassionati di astronomia. Non si tratta di un cambiamento nel colore della Luna, ma di una coincidenza di due Lune Piene nel medesimo mese.

Il 31 maggio 2026 il cielo sarà protagonista di un evento raro e affascinante: la Luna Blu. Nonostante il nome, la Luna non diventerà davvero blu, ma questo fenomeno resta speciale perché si verifica quando nello stesso mese ci sono due Lune Piene. La prima è comparsa il 1° maggio, mentre la seconda chiuderà il mese sotto il segno del Sagittario. Il momento esatto del plenilunio sarà alle 10:45 del mattino, ma lo spettacolo migliore si potrà osservare nelle serate del 30 e 31 maggio, subito dopo il tramonto. Questa Luna sarà anche una “microluna”, cioè apparirà leggermente più piccola del solito perché si troverà nel punto più lontano dalla Terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Luna Blu di maggio 2026 sarà rarissima: perché tutti ne stanno parlando e quali sono i segni più coinvolti

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