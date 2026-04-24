Oroscopo di maggio 2026 la classifica dei segni favoriti | dalla Luna Piena in Scorpione alla Luna Blu in Sagittario

L'oroscopo di maggio 2026 inizia con la Luna Piena in Scorpione e si conclude con una Luna Blu in Sagittario il 31 del mese. Durante il periodo, Venere entra in Gemelli e forma un aspetto con Urano. Questi eventi si susseguono nel cielo, accompagnando il passare delle settimane e influenzando i segni zodiacali. La Luna Blu rappresenta un fenomeno che si verifica con poca frequenza nel corso dell'anno.

L'oroscopo di maggio 2026 si apre oggi con un preludio già in cielo — Venere è appena entrata in Gemelli e ha abbracciato Urano — e si chiude il 31 con una Luna Blu in Sagittario, un evento raro che non accade tutti gli anni. In mezzo, il mese tiene insieme due ritmi diversi e complementari: la velocità mentale dei passaggi in Gemelli, accesa dall'ingresso storico di Urano, e la pazienza costruttiva di Marte che entra in Toro il 18. Per chi vive in Italia, il ponte del 1° maggio e la Festa della mamma del 10 arrivano al momento giusto per rallentare e capire dove vale davvero la pena investire tempo ed energie. Firma: Artemide –...🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO 2026: IL GIRO DELL’ANNO IN 12 FILM

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