La Lucchesiana riavrà il suo ingresso storico al via anche nuovi lavori nella sala monumentale

La biblioteca Lucchesiana riaprirà il suo ingresso storico, con lavori in corso nella sala monumentale. L’annuncio è stato fatto martedì sera durante un convegno dedicato a monsignor Domenico De Gregorio, ricordato come “narratore e poeta dell’umano” nel ventesimo anniversario della morte. I lavori riguardano la riqualificazione dell’ingresso principale e la sistemazione della sala monumentale, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento.

La biblioteca Lucchesiana tornerà ad avere il suo ingresso originario. L’annuncio è stato dato martedì sera nel corso del convegno dedicato a monsignor Domenico De Gregorio, ricordato come “narratore e poeta dell’umano” nel ventesimo anniversario della morte.Ad aprire l’incontro è stato don. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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