La Lucchesiana riavrà il suo ingresso storico al via anche nuovi lavori nella sala monumentale

Da agrigentonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La biblioteca Lucchesiana riaprirà il suo ingresso storico, con lavori in corso nella sala monumentale. L’annuncio è stato fatto martedì sera durante un convegno dedicato a monsignor Domenico De Gregorio, ricordato come “narratore e poeta dell’umano” nel ventesimo anniversario della morte. I lavori riguardano la riqualificazione dell’ingresso principale e la sistemazione della sala monumentale, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La biblioteca Lucchesiana tornerà ad avere il suo ingresso originario. L’annuncio è stato dato martedì sera nel corso del convegno dedicato a monsignor Domenico De Gregorio, ricordato come “narratore e poeta dell’umano” nel ventesimo anniversario della morte.Ad aprire l’incontro è stato don. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Decoro e sicurezza nei cimiteri di Rimini: approvati i nuovi lavori a San Lorenzo e al MonumentaleLa giunta comunale di Rimini ha dato il via libera a due interventi di manutenzione straordinaria nei cimiteri di San Lorenzo e del Monumentale, con...

Parco della Floridiana: riapre l’ingresso monumentale di via Cimarosa dopo i lavori di restylingDal 15 maggio l’ingresso monumentale di via Cimarosa al Parco della Floridiana è stato riaperto.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web