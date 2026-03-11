Decoro e sicurezza nei cimiteri di Rimini | approvati i nuovi lavori a San Lorenzo e al Monumentale

La giunta comunale di Rimini ha dato il via libera a due interventi di manutenzione straordinaria nei cimiteri di San Lorenzo e del Monumentale, con un investimento complessivo superiore ai 263 mila euro. Gli interventi riguardano lavori di riqualificazione e miglioramento delle strutture per garantire decoro e sicurezza nelle aree cimiteriali della città. Le opere saranno realizzate a breve, secondo quanto annunciato dall’amministrazione.

La giunta comunale di Rimini ha approvato martedì (10 marzo) due importanti interventi di manutenzione straordinaria che riguardano il patrimonio cimiteriale cittadino, per un investimento complessivo di oltre 263 mila euro. Si tratta dell'approvazione di due documenti di indirizzo alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Primavera di lavori nei cimiteri. A Colle si torna a seppellire in terra Più videosorveglianza nei comuni di Penne e Spoltore: approvati i progetti per aumentare la sicurezzaNon solo Spoltore, come la stessa amministrazione aveva annunciato già qualche giorno fa, ma anche Penne rafforzerà il suo sistema di... Contenuti utili per approfondire San Lorenzo Temi più discussi: Terminati i lavori di riqualificazione, stamani l’inaugurazione di Villa Benti, in piazza San Lorenzo; Sospensione di un locale a Borgo San Lorenzo per violazioni e rischi per la sicurezza pubblica; Borgo San Lorenzo, locale chiuso per 10 giorni: sospesa la licenza dopo i controlli dei Carabinieri; Accampamenti e bivacchi tra i padiglioni dell'Umberto I, scatta il blitz: 18 senza dimora identificati. Mercato di San Lorenzo. Sicurezza: è ultimatum: Ora tolleranza zero. E due banchi traslocanoLa rivoluzione nel futuro del mercato esterno di San Lorenzo è cominciata lunedì. Il primo passo è stato il faccia a faccia, convocato d’intesa con la prefettura, tra l’assessore allo Sviluppo ... lanazione.it San Lorenzo, obiettivo sicurezza. Spazi angusti in caso di soccorsi. Vertice per riorganizzare il mercatoFile ravvicinate di banchi, spazi ridotti, corridoi in cui il passaggio deve essere garantito. È questa la configurazione attuale del mercato esterno di San Lorenzo che, lo scorso 28 aprile, ha creato ... lanazione.it Chiavenna. Due rapaci (qualcuno dice aquile ma sembrerebbero due falchi) sono stati sorpresi mentre “passeggiavano “ nell’area del parcheggio antistante la chiesa di San Lorenzo. I due rapaci stanno bene: dopo essersi rifugiati nel giardino della vicina scu - facebook.com facebook Lavori sulla rete idricadi Borgo San Lorenzo il 9 marzo ow.ly/m1St50YpGyT #acquia #acquedotto #LavoriPubblici x.com