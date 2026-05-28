La libreria nella chiesa | qui puoi scegliere i libri tra gli affreschi del Settecento

In una chiesa del centro storico di Rieti, è possibile scegliere libri tra gli affreschi del Settecento. La libreria è allestita all’interno dell’edificio religioso, con scaffali posizionati tra le pareti decorate. I visitatori possono sfogliare testi in un ambiente che conserva le opere d’arte di epoca settecentesca. L’accesso alla libreria avviene attraverso un ingresso laterale della chiesa, che permette di entrare senza disturbare le funzioni religiose.

Ma voi lo sapevate che, a Rieti, tra i vicoli del centro storico, c’è un luogo in grado di unire cultura e bellezza storico-architettonica in modo sorprendente, grazie a una libreria accoglie i visitatori all’interno di una chiesa sconsacrata del Settecento? Si tratta di un luogo magico nel quale gli scaffali pieni di volumi sembrano entrare direttamente in contatto con gli affreschi e gli intonaci d’epoca. Ogni libro non è soltanto un invito alla lettura, ma diventa parte di un’esperienza immersiva, tra l’odore della carta stampata e l’atmosfera di un luogo sacro che ha trovato una nuova vita. Rieti: la chiesa trasformata in libreria. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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