Tecnologia e tutela | la Cappella Brancacci diventa un laboratorio smart per salvare gli affreschi del Rinascimento
La Cappella Brancacci si trasforma in un laboratorio intelligente dedicato alla conservazione degli affreschi del Rinascimento. L’intervento prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate per monitorare lo stato di conservazione delle opere e prevenire danni causati dal tempo e dall’umidità. Un team di esperti lavora per integrare strumenti digitali nei processi di tutela, mantenendo saldo il legame con le tecniche tradizionali di conservazione. La struttura diventa così un esempio di come innovazione e rispetto per la storia possano coesistere.
Tra tutela e innovazione, la Cappella Brancacci guarda al futuro senza perdere il legame con il proprio passato. Uno dei tesori più preziosi del Rinascimento fiorentino diventa infatti laboratorio di sperimentazione tecnologica grazie a un nuovo sistema avanzato di monitoraggio pensato per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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