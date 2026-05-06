Una visita alla villa Baglioni permette di scoprire il parco e alcuni affreschi di Tiepolo e Zucchi. Si può ammirare il ciclo pittorico realizzato dal giovane Tiepolo all’interno della dimora, che rappresenta una delle sue opere più antiche. L’accesso al piccolo oratorio privato della villa avviene attraverso un ingresso riservato, che consente di visitare questa parte intima della residenza.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde il ciclo pittrico del giovane Tiepolo in questa dimora?. Come si accede al piccolo oratorio privato della villa?. Chi può beneficiare della tariffa ridotta per i bambini?. Perché questa apertura è fondamentale per la memoria di Massanzago?.? In Breve Prenotazione via WhatsApp al numero 3716890812 per il tour di Massanzago.. Costo di 10 euro con tariffa ridotta di 5 euro per bambini.. Visita include oratorio annesso e opere di Zucchi oltre al Tiepolo.. Incontro previsto per le ore 10:15 del 16 maggio 2026.. Sabato 16 maggio 2026 gli appassionati di arte scopriranno Villa Baglioni a Massanzago, con un tour guidato che valorizza il patrimonio settecentesco tra parchi e affreschi di pregio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Baglioni: tour tra il parco e gli affreschi di Tiepolo e Zucchi

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