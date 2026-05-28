Un economista ha scritto a un leader europeo, affermando che lui ha il potere di evitare una crisi grave. La lettera sottolinea che nessun altro leader nel continente ha l'influenza della Germania o la possibilità di intervenire in modo efficace. L'autore invita a usare la diplomazia immediatamente, sostenendo che il tempo per agire è ora. La comunicazione si rivolge al capo di una potente nazione europea, evidenziando la sua responsabilità nel prevenire il peggio.

«Nessun altro leader europeo – né a Parigi, né a Varsavia, né a Roma – ha il peso della Germania o il potere che lei possiede per prevenire questa catastrofe». Così Jeffrey Sachs, celebre economista della Columbia University, si rivolge al cancelliere tedesco Friedrich Merz in una lettera aperta pubblicata sulla Berliner Zeitung che suona come un ultimatum alla vigilia di quella che molti analisti descrivono come la fase più pericolosa del conflitto ucraino. A sei mesi dalla sua precedente missiva, Sachs non usa mezzi termini: Europa e Russia stanno «scivolando verso una guerra aperta». E il bersaglio delle sue critiche è chiaro. Merz, che nel gennaio 2026 aveva chiesto con Meloni e Macron la «ripresa delle relazioni con la Russia», non avrebbe compiuto «un solo tentativo di dialogo sostanziale con Putin». 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La lettera di Sachs a Merz: “Lei può fermare la catastrofe. Il tempo della diplomazia è adesso”

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