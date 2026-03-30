Il presidente egiziano ha rivolto un appello al suo collega statunitense, chiedendo di intervenire per fermare il conflitto con l’Iran. La richiesta è stata formulata in un momento di tensione tra le due nazioni, con una comunicazione diretta e senza dettagli sulle risposte o risposte ufficiali di Trump. L’invito si concentra sulla possibilità che solo gli Stati Uniti possano influenzare la fine delle ostilità.

Il presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi ha esortato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a porre fine alla guerra contro l’Iran. “Nessuno tranne lei può fermare la guerra nella nostra regione. Le parlo in nome dell’umanità e in nome di tutte le persone amanti della pace, e lei, signor presidente, è una persona amante della pace. La prego, ci aiuti a fermare la guerra, lei è in grado di farlo”, ha detto il leader del Cairo durante la cerimonia di apertura della nona edizione dell’Egypt Energy Show EGYPES 2026. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Al-Sisi a Trump: "La prego, nessuno tranne lei può fermare la guerra"

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