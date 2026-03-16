Unicredit si trova a un passo dall'acquisizione di Commerzbank, dopo aver superato la soglia del 30% delle azioni. Merz, portavoce della banca tedesca, ha affermato che desiderano mantenere la propria indipendenza, ma che la decisione finale spetta a Unicredit. La normativa commerciale impone all'istituto di procedere con un'offerta di acquisto.

“Unicredit è tenuta a fare un’offerta di acquisizione, avendo superato la soglia del 30%. Questo è prescritto dal diritto commerciale. Adesso la questione compete ai due soggetti interessati. L’opinione politica del governo è chiara: vogliamo mantenere l’indipendenza di Commerzbank. Ma adesso Commerzbank deve dare una risposta e tutto il resto si vedrà nelle prossime settimane e mesi”. Se non come un’apertura, che non c’è, il commento del cancelliere tedesco Friedrich Merz, all’ultima mossa di Unicredit a Francoforte suona almeno come un “non siamo d’accordo, ma se la vedano loro”. La banca italiana ha lanciato un’offerta pubblica volontaria... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Unicredit alle porte di Commerzbank. Merz: “Vogliamo l’indipendenza della nostra banca, ma la risposta sta a lei”

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